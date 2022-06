Noch sind es durchaus ein paar Tage hin bis zur Jahresmitte 2022, aber bereits jetzt lässt sich eine Bilanz für das erste Halbjahr am Aktienmarkt ziehen. Man kann das relativ kurz halten, wenn man denn möchte: Rein von der Unter-dem-Strich-Performance her war die erste Jahreshälfte für den deutschen Aktienindex Dax natürlich nicht gut. Die Wertentwicklung gegenüber dem letzten Handelstag 2021 liegt bei rund minus zehn Prozent – das ist sogar schlechter als in der ersten Hälfte 2020, in die immerhin der Rekordblitzcrash zu Beginn der Coronakrise fiel. Man muss schon zurück ins Finanzkrise-Jahr 2008 schauen, um ein noch schlechteres erstes Börsenhalbjahr zu finden.