Seit nunmehr fast zwei Jahren hat das Corona-Virus die Welt im Griff. Und während dieser Zeit haben sich nicht nur einzelne Branchen, sondern sogar komplette Märkte nicht nur gut gehalten, viele haben sogar zugelegt (an dieser Stelle sei übrigens angemerkt, dass der US-Index Dow Jones in diesem Jahr noch stärker zulegen wird als der Dax). In Zeiten, in denen Niedrigzinsen der neue Standard zu sein scheint – selbst wenn sich hier langsame Änderungstendenzen zeigen –, und angesichts einer für westliche Verhältnisse extremen Inflation Bargeld und Einlagen auf klassischen Sparkonten rapide an Wert verlieren, halten die Aktienmärkte mit ihrer Performance ein Plädoyer in eigener Sache. Das soll natürlich nicht den Blick verstellen auf Jahre wie 2018, als es etwa im Dax um rund 18 Prozent nach unten ging – eine Gemengelage aus Brexit und Ängsten vor einem Ende der lockeren Geldpolitik hatte den Markt seinerzeit stark korrigieren lassen und gezeigt, dass die Börse eben keine Einbahnstraße gen Norden ist. Doch auf lange Sicht steigen Aktien auf breiter Front. In manchen Jahren nur eben ein bisschen überraschender als in anderen.



Mehr zum Thema: Das Anlagejahr 2022 könnte für eine echte Zäsur stehen: Notenbanken weltweit dürften ihre bisher ultralockere Geldpolitik straffen. Mit passendem Depotmix bleiben Anleger dabei entspannt.