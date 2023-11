Auch Wachstumsbranchen können an der Börse mal unter Druck kommen – temporär. Das sieht man derzeit gut an dem Verlauf vieler Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Trotz Auftragsboom gab es an der Börse in den zurückliegenden Wochen zum Teil kräftige Kursrückgänge. Insbesondere Konzerne, die sich der Photovoltaik, der Windkraft und dem Wasserstoff als Energieträger widmen, kamen auf dem Kurszettel teils deutlich unter die Räder. Dahinter steckt wahrscheinlich weniger eine wirkliche Krise, die die Branche an sich in Frage stellt, sondern vielmehr das unsichere Marktumfeld. Vor allem die hohen Zinsen haben zu einem Rückgang der Bautätigkeiten geführt – und das wiederum hat das eine oder andere Erneuerbare-Energien-Projekt in Frage gestellt. Das führte an der Börse zu Verunsicherungen, Anleger verkauften ihre Aktien, die zuvor kräftig gestiegen waren.