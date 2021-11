Es ist aber nicht nur die Historie, auch in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts gibt es einige Anekdoten von Bedeutung zu erzählen. Da ist etwa die des Brexit: Seit dem Austritt der Briten aus der EU kommt Amsterdam eine besondere Rolle zu. Schon Anfang dieses Jahres wurde an den Amsterdamer Börsen ein größeres Volumen gehandelt als am einst unangefochtenen Finanzplatz Nummer 1 in Europa, in London – Aktien aus Kontinentaleuropa werden plötzlich eben lieber auch in Kontinentaleuropa gehandelt.



Vor diesem Hintergrund ist auch ein Blick auf den niederländischen Leitindex AEX interessant. Der Index, in dessen Berechnung keine Dividenden einbezogen werden, hat im Vergleich mit seinem deutschen Pendant, dem Kursindex des Dax, sowohl im Fünf- als auch im Ein-Jahres-Vergleich klar die Nase vorn. Speziell in der Entwicklung seit dem vergangenen Frühjahr konnte der AEX punkten – wohl auch wegen eben dieser Rolle des Brexit-Profiteurs.