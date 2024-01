Ok, ich löse das Rätsel. Der nördlichste Punkt Finnlands und damit Eurolands heißt Nuorgam. Eine kleine Grenzstadt am Fluss Karasjchka, der an dieser Stelle Finnland von Norwegen trennt. Der südlichste Punkt eines Landes, das den Euro als Währung hat, liegt auf Zypern, die Akrotiri-Halbinsel. Und da man Zypern nicht direkt mit dem Auto erreichen kann, nehmen wir als südlichsten Punkt Capo delle Correnti auf Sizilien. Wollte man mit dem Auto von Nuorgam nach Capo delle Correnti fahren, würde man dafür etwa 60 Stunden benötigen, also bei einer täglichen Reisezeit von zwölf Stunden sind das fünf Tage. In diesen fünf Tagen würde man über 5300 Kilometer zurückliegen – also mehr Strecke machen als von New York nach Los Angeles quer durch die USA. Und: So ziemlich auf der gesamten Strecke – ausgenommen in Polen, wenn man die Route über Helsinki nach Tallinn wählt – könnte man in Euro zahlen, so wie man in den USA immer mit dem Dollar zahlen kann.