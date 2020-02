Zschabers Börsenblick Europas Tech-Aktien sind ganz vorne dabei

Mit seiner breiteren Aufstellung eignet er sich also noch besser für diejenigen Investoren, die aus Gründen der Risikostreuung ein höheres Maß an Diversifikation bevorzugen. Die Musik in Sachen Technologie spielt zwar zweifelsohne in den USA, wo mit Apple, Amazon, der Google-Mutter Alphabet und Microsoft gleich vier Konzerne aus diesem Sektor mittlerweile eine Marktkapitalisierung jenseits der Marke von einer Billion US-Dollar haben. Die europäischen Vertreter aus dem Stoxx Europe 600 Technology als zweite Reihe zu bezeichnen, würde ihrem Potenzial aber nicht gerecht werden, immerhin deckt der Index innerhalb des Technologiesektors ein breites Spektrum ab: Neben Chipherstellern wie Infineon sind Softwareanbieter wie SAP und Bechtle ebenso vertreten wie Payment-Unternehmen wie Ingenico, Dienstleister wie Capgemini und Marktplatzbetreiber wie Scout24 – allesamt Spezialisten in ihren Bereichen, zum Teil von internationalem Ruf.