Dass das Land die Pandemie hinter sich lassen und seine Ökonomie an die Zeit vor der Krise anknüpfen kann, dürfte man sich auch an der australischen Börse erhoffen. Nachholbedarf hat sie in jedem Fall. Auf den ersten Blick und auf kürzere Sicht liegt der australische Leitindex S&P/ASX 200 zwar nur marginal hinter dem Dax: Vergleicht man den australischen Leitindex mit dem Kursindex des Dax – das bietet sich an, da der S&P/ASX ebenfalls ein Kursindex ist –, und zieht dazu das Tief zum Höhepunkt der zweiten Corona-Welle Ende Oktober des vergangenen Jahres an, liegt der australische Index nur rund fünf Prozent hinter dem Dax-Kursindex. Interessant wird aber das große Bild – und dazu bietet sich ein Blick weiter zurück an. So hatte Australien immerhin vor der Corona-Zeit 30 Jahre lang ununterbrochen sein jährliches BIP gesteigert – ein Rekord unter den Volkswirtschaften der Welt. Diese aufgrund ihrer Nachhaltigkeit beachtliche Leistung spiegelt sich auch in der langfristigen Performance des S&P/ASX 200 wider: Während der Dax nur minimal über dem Niveau der Kurse zu Zeiten des Dotcom-Booms im Frühjahr notiert, liegt der australische Index aktuell um ein Zweieinhalbfaches höher als seine damalige Notierung. Der S&P/ASX 200 entwickelt sich unter normalen Umständen also deutlich besser als sein deutsches Pendant – findet er wieder in die Spur, dürfte er wesentlich mehr gutmachen als nur fünf Prozent.