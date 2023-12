Also, was soll an 2024 gut sein? Was soll die Börse antreiben? Zwei Punkte stechen mir hier ins Auge. Erstens: Gerade weil wir mit dem Fachkräftemangel und der hohen Energiepreise Probleme haben, sind wir quasi dazu „verdonnert“, etwas zu tun, nämlich die Probleme zu lösen. Das fördert Erfindungsreichtum und führt zu Innovationen und Investitionen. Leben ist Problemlösen, sagte einmal der bekannte deutsch-britische Philosoph Karl Popper. Man könnte auch sagen: Wirtschaft ist Problemlösen. Wir müssen unser Land modernisieren, in vielen Bereich sogar neu aufstellen – das mag die Börse; wenn sich etwas bewegt, dann können sich auch die Aktienkurse bewegen.