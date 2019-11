Was ebenfalls dafür spricht: Von der Liquidität geblendet, die von der Europäischen Zentralbank mit ihrer Zinspolitik produziert wird, „übersehen“ viele Marktteilnehmer die potenziellen Krisenherde. Dass jetzt die neue EZB-Chefin Christine Lagarde aller Voraussicht nach den Kurs ihres Vorgängers Mario Draghi in weiten Teilen fortsetzen wird, spricht dafür, dass sich auch die Stabilität der Aktienmärkte fortsetzt. Angesichts der fehlenden Alternativen an Investmentmöglichkeiten sind und bleiben sie die einzige Hoffnung vieler Renditesuchender und Sparer. Das wurde gerade noch einmal besonders deutlich: In einer repräsentativen Umfrage der Sparkassen-Finanzgruppe über das Anlageverhalten der Deutschen haben Aktien als beliebteste Anlage den jahrelangen Spitzenreiter, Investments in Immobilien, abgelöst.