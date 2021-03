Das, was wir gemeinhin als Coronakrise bezeichnen – und was dem einen oder anderen vorkommt wie eine bereits seit einer Ewigkeit währende Zeitschleife –, ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her: Im März 2020 ging es in Deutschland mit der Häufung von Coronafällen und damit verbunden mit Einschränkungen des öffentlichen Lebens los. An der Börse waren die Auswirkungen sogar schon ein bisschen früher zu spüren: Ende Februar begann der in seiner Kürze und Heftigkeit bislang beispiellose Crash, in dessen Zuge es etwa im Dax innerhalb weniger Wochen um rund 40 Prozent mit den Kursen nach unten ging. An anderen Börsen der Welt sah es nicht anders aus, so setzte das Virus die Aktienmärkte auch rund um den Globus kräftig unter Druck und führte zu massiven Verlusten.