Angesichts dieses Tempos, verbunden mit der Euphorie bei zumindest rund 80 Millionen Amerikanern – man muss sich nur einmal die Bilder von feiernden Menschen in New York und Washington nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu Gemüte führen – sollten sich Anleger nach meiner Einschätzung bereits jetzt mit dem Thema Jahresendrally in den USA beschäftigen. Auch wenn es sich angesichts der jüngsten Kurssprünge in vielen Märkten empfiehlt vor einem Engagement Kursrücksetzer abzuwarten – wer sich aber selber in punkto Market Timing nicht zu viel zumuten will, sollte mit einer breiten Streuung schon jetzt in einen Index wie den S&P 500 investieren. Auf lange Sicht macht ein Engagement in den US-Aktienmarkt ohnehin Sinn: Die USA sind und bleiben in wirtschaftlicher Hinsicht der Fels in der Brandung – und kein verbaler Steinewerfer, der nicht viel mehr als Scherben hinterlässt.