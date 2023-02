Doch das ist so nicht ganz richtig. Denn nur allzu oft werden bestehende Versicherungsverträge nicht an neue Bedingungen angepasst. So steigt der Wert eines Hauses etwa aufgrund von Renovierungsarbeiten, die einmal festgelegte Versicherungssumme bleibt aber über Jahrzehnte konstant. Im Schadensfall droht dann eine Lücke zwischen dem, was die Versicherung zahlt und dem Wiederherstellungswert für das Haus. Das nennt man unterversichert. Also: Obwohl der Deutsche allgemein im Ruf steht, zu viele Versicherungen zu haben, umgangssprachlich nennt man das dann oft „überversichert“, sind viele dennoch möglicherweise eher unterversichert.