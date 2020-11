Die jüngsten Bilder aus den üblicherweise pulsierenden Metropolen Madrid und Barcelona, in denen das Leben im Zuge von rigorosen Lockdowns in diesen Wochen wie schon im Frühjahr nahezu komplett zum Erliegen gekommen ist, haben das Image von Spanien als dem großen europäischen Corona-Verlierer auch in der breiten Öffentlichkeit verfestigt. Wer zurzeit über mögliche Highflyer an der Börse nachdenkt, kommt daher womöglich nicht zwingend zuallererst auf Spanien, zumal sich im Leitindex IBEX 35 auch das Leid der spanischen Industrie widerspiegelt: Der am höchsten gewichtete Wert im IBEX ist die namhafte Banco Santander, die im Zuge der Corona-Pandemie – wie seinerzeit schon in der Finanzkrise – ordentlich in Schieflage geraten ist. Der „drittschwerste“ IBEX-Wert ist Inditex, der Mutterkonzern der auch in Deutschland populären Modehauskette Zara – und die Bekleidungsindustrie ist bekanntlich eine der Branchen, die unter Ausgangsbeschränkungen am meisten leiden.