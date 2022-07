Wann der aktuelle Abwärtstrend am Aktienmarkt endet und wann beispielsweise der S&P 500 sein Niveau zu Beginn des Jahres wieder zurückerobern wird, ist ungewiss. Keiner weiß, was die Zukunft bringt. Doch diese Einschränkung galt schon immer, zu jedem Zeitpunkt. Gefühlt stand die Welt in den vergangenen Jahrzehnten schon mehrmals am Abgrund. Auch aktuell dürfe der eine oder andere Anleger ähnliche Gedanken haben. Doch ein solches Gefühl ist kein guter Begleiter, vor allem nicht bei der Geldanlage. Hätte man sich in der Vergangenheit von diesem Gefühl leiten lassen, hätte man wahrscheinlich niemals am Aktienmarkt investiert. Und damit hätte man dann auch große Chancen an sich vorbeiziehen lassen.