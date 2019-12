Die breite Streuung, die ein Anleger bei seinen Investments immer berücksichtigen sollte, ist hier in jedem Fall gegeben, etwa in Form eines ETFs. Die Chancen, dass der ISEQ 20 Index seinen Aufwärtstrend fortsetzt, stehen auch im Falle eines Brexits nicht schlecht. Droht wider Erwarten ein Austritt ohne Deal, könnte das Wachstum in Irland zwar deutlich geringer ausfallen und damit einhergehend auch der ISEQ 20 unter Druck geraten. Auf dem Schirm haben sollten Anleger diesen heimlichen Giganten in der irischen See aber in jedem Fall.