Denkt man an Italien, dann bestimmt an den Gardasee oder an den Lago Maggiore, ja an ganz Nord-Italien. An die vielen kleinen Bergdörfer, an die verwinkelten Gassen, an die Seen, die da so herrlich eingepasst in den Alpentälern ruhen. Und das alles verbunden mit einer erstaunlichen Relaxtheit der Bewohner und einer Lebensfreude, die man in Deutschland manchmal vermisst. Einfach mal hinsetzen, ausruhen, einen Espresso genießen – auch wenn die Hauswand hinter einem bröckelt. Was solls? Das Haus steht auch noch morgen da. In Deutschland hätte man jetzt wahrscheinlich sofort ein Baugerüst hinter sich.