In doppelter Hinsicht besonders bemerkenswert ist die Situation in China. Auf der einen Seite präsentiert sich die Wirtschaft im Reich der Mitte schon jetzt so, als hätte es das Corona-Virus nie gegeben. Mitte Januar etwa gab Peking bekannt, dass die Exportwirtschaft im Jahr 2020 förmlich geblüht hat – um 3,6 Prozent ging es mit den Ausfuhren auf Dollar-Basis gegenüber dem Vorjahr aufwärts. 3,6 Prozent – in einem Umfeld, in dem es für alle anderen bedeutenden internationalen Märkten nach unten ging, ist dieses Plus mehr als beachtlich. Darüber hinaus weist einiges darauf hin, dass auch mittel- und langfristig das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in China höhere Zuwachsraten aufweisen wird als in der westlichen Welt.