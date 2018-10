Warum die mittlere Sicht mehr Anlass zur Sorge gibt als die kurze, liegt in den sich abzeichnenden Risiken begründet. Die sich am Horizont langsam, aber sicher auftürmenden Wolken nehmen immer konkretere Konturen an. Und das in mehrerlei Hinsicht. Da ist etwa der Komplex Infrastruktur. An und für sich weist dieses Thema in den USA ein enormes Potenzial auf. Brücken, Straßen, Stromleitungen – all das bedarf umfangreicher Erneuerung, was bereits für viel Kursfantasie bei den Börsianern gesorgt hat. Umgesetzt sind viele der notwendigen Maßnahmen bislang aber nicht. Und das blockiert mittlerweile bestimmte Konjunkturzweige erheblich.