Zschabers Börsenblick: Kaufen, wenn Facebook und Amazon donnern?

Bis Mitte März war die Welt der Technologie-affinen Investoren noch völlig in Ordnung, nichts hatte ihren Aktien in den ersten Monaten des Jahres etwas anhaben können. Das Thema Brexit war ebenso spurlos an den Papieren vorübergegangen wie die Furcht vor steigenden Zinsen oder der turbulente Ausgang der Wahlen in Italien. Die Ankündigung von Strafzöllen auf Aluminium und Stahl durch US-Präsident Donald Trump versetzte zwar den Rest der Märkte in Nervosität, nicht aber die Tech-Indizes: Der deutsche TecDAX notierte bis noch vor drei Wochen in der Nähe seines bisherigen Hochs, und sein US-Pendant Nasdaq hatte kurz zuvor sogar einen neuen absoluten Rekordstand erreicht – fast hätte man meinen können, Tech-Aktien wären unbesiegbar.