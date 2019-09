Und dennoch, auch Infineon kann einen Schub vom allgegenwärtigen Digitalisierungstrend in der Industrie erwarten. Die Münchener sind stark bei Halbleitern im Millimeterwellen-Bereich – und der ist beim neuen 5G-Mobilfunkstandard gefragt, dem wiederum eine maßgebliche Rolle bei der Digitalisierung gerade in der Industrie zugesprochen wird. Die im Sommer angekündigte Übernahme des Wettbewerbers Cypress Semiconductor macht weitere Ambitionen deutlich: Cypress gilt als Spezialist für Chiplösungen für das autonome Fahren, das als wesentlicher Bestandteil einer neuen Mobilität gehandelt wird. In Sachen Kursfantasie muss sich Infineon also nicht vor Intel verstecken. Und Kursfantasie ist etwas, was manch einem Anleger mehr wert ist als die solidesten Fundamentaldaten.



Unter Berücksichtigung von Unternehmensgröße, Volatilität und Dividendenrendite sind die Papiere von Intel und Infineon für unterschiedliche Kategorien von Anlegern geeignet: Wer konservativer anlegt, für den ist Intel die bessere Wahl – wer es spekulativer mag, der kann über ein Engagement in Infineon nachdenken. Ob beide auch etwas gemeinsam haben? Nun, sie zeigen eindrucksvoll, welche Daseinsberechtigung das vielzitierte Stockpicking hat – selbst innerhalb ein und derselben Branche.