Auch wenn es aktuell an Kupfer nicht fehlt – zurzeit werden jährlich weltweit über 20 Millionen Tonnen Kupfer aus Minen gefördert und zusätzlich einige Millionen Tonnen aus Altkupfer recycelt – in einigen Jahren könnte das anders aussehen. Es droht ein anhaltendes Defizit, das nur durch die Erschließung neuer Kupfervorkommen verhindert werden kann. Das wäre möglich, ist Kupfer doch durchaus reichlich in der Natur vorhanden. Aber: In der praktischen Umsetzung ist das nicht so leicht zu realisieren. Eine Mine einzurichten und alle Genehmigungen dafür zu bekommen, ist schwierig, zeitaufwendig und teuer. Zahlreiche Auflagen zum Schutz der Umwelt und das Anliegen der Anwohner müssen berücksichtigt werden. Und das ist auch richtig so, denn jede Mine bedeutet einen schweren Eingriff in die Natur. Und so kommt es, dass immer weniger neue Kupferminen an den Start gehen. Waren es 2015 noch zwölf neue Minen, sind es in den zurückliegenden vier Jahren zusammen nur noch 15 gewesen – pro Jahr also rund vier neue Minen, was im Vergleich zu 2015 einer Drittelung entspricht.



