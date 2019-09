Dass Trinken, Rauchen und Zocken nie aus der Mode kommt und daher Alkohol, Tabak und Glücksspiel auch immer Konjunktur haben, ist mehr als nur ein Bonmot. Aber seitdem sich It-Girls wie Paris Hilton schon in den 2000er-Jahren offensiv und werbewirksam mit teuren Taschen, Schuhen und Accessoires präsentieren, ist Luxus quasi der nächste Trend, der so etwas wie eine immerwährende Sonderkonjunktur hat. Hermès, Tiffany und Burberry – allesamt börsennotiert wie Richemont – sind daher keine Marken mehr, die nur bei betuchten älteren Damen und Herren beliebt wären. Und die Lust der Jugend auf Edelmarken ist nicht auf die westliche Welt beschränkt. Im Gegenteil: In anderen Kulturen, gerade in östlichen, wird noch öfter gezeigt, was man hat – und entsprechend konsumiert. Da trifft es sich, dass viele dieser Regionen sich derzeit auf dem aufsteigenden Ast befinden, was sich wie in China in einer wachsenden und an Kaufkraft immer weiter zunehmenden Mittel- und Oberschicht ausdrückt.