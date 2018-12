Dieser positive Gesamteindruck soll über eines nicht hinwegtäuschen: Natürlich wird es auch 2019 wieder Risiken geben. So haben Börsianer die politischen und geopolitischen Gefahren im Auge zu behalten und auf eine eventuell von zu steil ansteigenden Zinsen „provozierte“, große globale Liquiditätsverknappung zu achten. Nicht aus dem Blick zu verlieren, ist dabei übrigens ein eher technischer Aspekt: Da manch maschinelle Investoren oder auch Hedgefonds gemäß dem Credo agieren, dass niedrige Schwankungen weniger Risiko bedeuten und eine höhere Aktienquote rechtfertigen, kann eine Volatilität, die nur durch eine temporäre, normalverlaufende Konsolidierung bedingt ist, Folgen haben. Dann nämlich sind besagte Investoren dazu verpflichtet, Aktienpositionen abzubauen – was in einer Art Perpetuum mobile zu größeren Kursverlusten führt. Die Crux dabei: Die fundamentale Situation der Märkte wird nur unzureichend bewertet. Dass gerade in politischen Zeiten die Märkte anfällig für Kursschwankungen sind und sich die vielzitierten „effizienten Märkte“ nur temporär zeigen, hat ja gerade das ablaufende Jahr gezeigt.