Doch ganz so einfach ist es vielleicht nicht. Natürlich stecken die Tech-Unternehmen in einem wie auch immer gearteten Dilemma. Kein Unternehmen entlässt Mitarbeiter einfach so, aus Jux und Tollerei. Insofern ist die Frage durchaus berechtigt, ob die Börse die aktuelle Entlassungswelle unterschätzt? Immerhin wies auch Amazon-Konzernchef Andy Jassy, Nachfolger von Jeff Bezos, auf den Kostendruck hin, der den Abbau von Arbeitslätzen in seinen Augen notwendig macht. Ganz von der Hand zu weisen ist die Angst vor einer größeren Krise in der Tech-Branche also nicht. Andererseits, ohne Technologie geht es aber auch nicht. Die Welt insgesamt steckt im Umbruch. Die Menschheit steht vor gewaltigen Herausforderungen, die ohne Technologie kaum zu meistern sein werden. Dass die Tech-Branche vor diesem Hintergrund in eine langjährige Wachstumsschwäche rutscht, scheint im Moment schwer vorstellbar.