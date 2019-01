 Zschabers Börsenblick: MDax: Erste Güte aus der zweiten Reihe

Dass der MDax einen Querschnitt durch den erfolgreichen deutschen Mittelstand darstellt, ist schließlich mehr als ein Vorurteil. Tatsächlich sind dort viele inhabergeführte Familienunternehmen gelistet, deren lange Tradition auch Garantie für eine überdurchschnittliche Stabilität ist – und damit auch für eine Nachhaltigkeit am Aktienmarkt. Auch wenn sich der MDax dem Abwärtssog des Dax im Jahr 2018 nicht entziehen konnte, so hat er sich doch auf lange Sicht vom großen Bruder deutlich abkoppeln können: Während der Dax über die vergangenen zehn Jahre eine – immerhin auch beachtliche – Performance von rund plus 110 Prozent gezeigt hat, beläuft sich die Wertsteigerung des MDax auf etwa 270 Prozent. Und es deutet einiges darauf hin, dass wer von Qualität an der Börse spricht, auch 2019 kaum am MDax vorbei kommt.