Was wäre als Alternative etwa mit einem Bekenntnis zu Europa? In Form eines Engagements in Aktien vom vermeintlich alten Kontinent? Frankreichs Präsident Emanuel Macron hat die europäische Idee auf politischer Ebene ja längst wieder salonfähig gemacht, an der Börse ist von dieser Begeisterung für Europa bislang allerdings wenig zu spüren. So scheint der europäische Aktienindex EuroStoxx 50 im Bewusstsein der deutschen Anleger, die scheinbar immer nur den Dax im Visier haben, kaum eine Rolle zu spielen. Dass der Dax Anlegern über Jahre bemerkenswerte Renditen bescherte, während die Performance des EuroStoxx 50 zu wünschen übrig ließ, ist zwar nicht zu leugnen. Doch nun könnte sich durchaus aus mehreren Gründen lohnen, das europäische Aktienmarktbarometer auf dem Schirm zu haben. Nicht nur weil er sich in den vergangenen Wochen ein wenig besser entwickelte als der Dax.