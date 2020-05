Der Blick in die Zukunft ist stets mit Unsicherheiten verbunden – insbesondere in Krisenzeiten. Doch bei Trends, die sich bereits zuvor abgezeichnet haben, fällt eine Prognose deutlich leichter. Vieles spricht dafür, dass sich unser Konsumverhalten zunehmend in die virtuelle Welt verlagern wird. Innovative Zahlungsdienstleister und andere Fintechs werden davon profitieren.