Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung von Zinssenkungen, die nun in den westlichen Industrienationen – allen voran in den USA und in Europa – diskutiert werden, deutlich. Zinssenkungen dürften zu einer Schwächung des US-Dollar beitragen – und diese Schwächung könnte zu einer nachhaltigen Verbesserung der Liquiditätssituation in den Emerging Markets führen. Zudem ist auch eine Neujustierung der Investorengelder nicht auszuschließen. Nach der guten Performance der US-amerikanischen Börsen im zurückliegenden Jahr könnte es zu Gewinnmitnahmen in den USA kommen. Die Gewinne könnten dann, auf der Suche nach neuen Chancen, in die prosperierenden Volkswirtschaften fließen. Das wiederum könnte die dortigen Währungen aufwerten lassen.