Wie vergleichsweise wenig Eindruck der Ukraine-Krieg bislang auf die US-Wirtschaft hat, zeigt sich auch an den jüngsten Quartalszahlen, die bei vielen Unternehmen erstaunlich gut ausfielen – und das, obwohl das erste Jahresviertel zu gut einem Drittel schon von dem Konflikt betroffen war. Bis Mitte vergangener Woche konnten mehr als drei Viertel der S&P-Konzerne, die schon Q1-Zahlen gemeldet hatten, die Erwartungen übertreffen.



Zwar gehen natürlich auch an den USA die Auswirkungen der geopolitisch angespannten Lage nicht spurlos vorbei, so ist das US-Bruttoinlandsprodukt aufgrund eines schwachen Außenhandels im ersten Quartal um 1,4 Prozent gesunken. Doch die aktuelle Investitionsfreude der Unternehmen lässt hoffen, darüber hinaus zeigen sich die US-Konsumenten relativ kauffreudig. Last but not least lassen sich auch die dortigen Einkaufsmanager keine Angst vor einer Rezession anmerken – so zumindest können die jüngsten starken Daten des ISM Services PMI interpretiert werden.