Darüber hinaus steigen die Zinsen nicht mehr so kräftig und China hat sich als einer der wichtigsten Luxusgütermärkte von seiner Null-Covid-Strategie verabschiedet. Dass in diesem Zuge die globale Reisetätigkeit, speziell aber die aus dem Reich der Mitte, in diesem Jahr an Fahrt gewinnen und damit das Geschäft an den internationalen Flughäfen deutlich zunehmen dürfte, sollte der Luxusbranche zusätzlichen Rückenwind verleihen.