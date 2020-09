Was für viele Jahre als verstaubte, längst aus der Zeit gefallene Art des Reisens galt und mitunter immer noch gilt, hat in den vergangenen Monaten eine wahre Renaissance erfahren: der Urlaub mit dem Wohnwagen oder dem Reisemobil. So zumindest muss es einem angesichts der zunehmenden Stimmen derer vorkommen, die diesen Tourismus plötzlich für sich entdeckt haben. Und daher werden wohl auch die Zahlen des Jahres 2020 in einigen Monaten für Zufriedenheit bei den Branchenvertretern sorgen – so wie Corona den Trend hin zu Digitalisierung beschleunigt hat, vermag die Krise wohl auch in die andere Richtung zu wirken, beim Trend hin zu Entschleunigung und Natur.