Es ist aber nicht nur die wachsende Mobilität, die als Katalysator für die Entwicklung des Tourismus dient. Wenn man so will, hat auch die Digitalisierung ihren Teil dazu beigetragen, dass die Lust am Reisen zunimmt. Zum einen haben Online-Portale die Suche nach interessanten Zielen und passenden Unterkünften sowie das Buchen kinderleicht und günstiger gemacht. Zum anderen haben das Internet und der dort zur Schau gestellte Hang zur Selbstdarstellung dazu geführt, dass man für das perfekte Selfie auch an exklusiven Orten sein will – das Selfie vor der Chinesischen Mauer bringt bei Facebook definitiv mehr „Likes“ als das vom heimischen Baggersee.