Bereits vor Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und der damit verschärften Diskussion um den Import russischen Gases ist die Teuerung in Deutschland ein großes Thema gewesen. Doch die ohnehin schon großen Inflationssorgen haben aufgrund des zuletzt kräftigen Anstiegs der Energiepreise nochmals zugenommen. Das betrifft Privatleute und Unternehmen nicht nur hierzulande, sondern in ganz Europa – und hat die Europäische Zentralbank EZB dazu veranlasst, ihre Inflationsprognose für den Euroraum für das laufende Jahr von 1,9 auf 3,0 Prozent zu erhöhen. Trotz aller Bedenken wird die EZB wohl über kurz oder lang ihrem US-Pendant Fed folgen und den Leitzins erhöhen müssen; die US-Notenbank hat den Zins in der vergangenen Woche leicht auf 0,25 Prozent angehoben – und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt.



Lesen sie auch: Mit ihrem neuen, straffen Kurs in der Geldpolitik schafft die US-Notenbank Planungssicherheit. Die Risiken steigender Zinsen aber sind deshalb nicht vom Tisch. Als sicherer Hafen dürfte vor allem der Dollar gefragt sein.