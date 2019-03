Pikant ist an der Seidenstraße, dass China damit seinem Gegner im Handelskonflikt, den USA, eine derbe Niederlage zufügen kann. Gerade die Seidenstraße führen viele Beobachter sogar als Motivation für Donald Trump an, den Streit mit dem Riesenreich über Zölle vom Zaun gebrochen zu haben. Zu groß sei die Angst der USA vor der Realisation des Projekts. Ihre Bedenken sind angesichts des Umstandes, dass China dank der neuen Seidenstraße zur größten Volkswirtschaft der Welt werden könnte, in gewissem Sinne sogar nachvollziehbar, torpediert die Straße Trumps Pläne à la „Make America great again“ doch aufs Heftigste. Und das erklärt wohl – wenn man sich einmal in die krude Gedankenwelt eines Donald Trump hineinversetzen möchte –, warum er es nicht in Erwägung zieht, das Projekt etwa mit Gütern, Waren und insbesondere US-Dienstleistungen zu unterstützen und sich somit zumindest einen Teil des Kuchens abzuschneiden statt beleidigt von der Seitenlinie zuzuschauen. Zumal sein eigenes Infrastrukturprojekt, der Mauerbau in Mexiko, ein eher destruktives als ein konstruktives ist und von der Weltengemeinschaft eher kritisiert – oder bestenfalls belächelt – wird.