Wie sehr der Stern von GE gesunken ist, lässt sich auch an Siemens festmachen. Früher wurden die Münchener immer an GE gemessen, heute zieht kaum einer mehr diese Parallele. Zwar liegt Siemens in punkto Marktkapitalisierung mit knapp 80 Milliarden Euro immer noch knapp hinter GE, doch im Dax sind nur SAP und Linde signifikant größer als Siemens. Überhaupt hat der süddeutsche Mischkonzern mit seinem Fokus auf Elektronik, Hard- und Software das wesentlich innovativere Portfolio als GE. Dass Siemens ein Global Player von Relevanz ist, verdeutlicht zudem die jüngste Konfrontation mit Fridays for Future, die unter PR-Aspekten schon fast einem Ritterschlag gleichkommt – schließlich adressieren die Aktivisten in erster Linie die Großen.