Dass die Sportartikelbranche aber kein Selbstläufer ist, zeigt das Beispiel Under Armour. Das erst Mitte der Neunziger Jahre gegründete Unternehmen aus Baltimore bringt zwar immerhin schon neun Milliarden Dollar auf die Börsenwaage, nachdem es sich in den vergangenen Jahren in einigen Bereichen wie Football und Fitness etabliert hatte und auch als Shooting Star mit goldener Zukunft gehandelt wurde. Nachdem aber die Unterstützung von Donald Trump durch den Firmengründer für Unruhe sorgte und sich die Expansionspläne des Unternehmens als zu ambitioniert erwiesen, bekam Under Armour mehr negative als positive Schlagzeilen. In Deutschland etwa wurde zuletzt bekannt, dass die Kooperation zwischen Under Armour und dem Kult-Club FC St. Pauli scheiterte. Entsprechend ruhig ist es um Under Armour auch an der Börse geworden.