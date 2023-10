Südkorea zählt mit der Volksrepublik China, Taiwan und Japan zu den wichtigsten Herstellern von Halbleitern in Fernost. Rund 15 Prozent der weltweiten Halbleiterproduktion findet in Südkorea statt. Mit Investitionen will die Regierung in Seoul den Anteil weiter steigern. In der Stadt Yongin etwa, die südlich von Seoul liegt, könnte in den kommenden Jahren der weltweit größte Produktionsstandort für Halbleiter entstehen – ein Megacluster, wie es unter Experten heißt, eine Ballung von Fabriken. So plant Samsung Electronics für die kommenden Jahre eine Investitionssumme von über 200 Milliarden Euro für den Ausbau der Produktion in Yongin. Fünf neue Fabriken sollen entstehen.



Flankiert wird das Vorhaben vom südkoreanischen Staat, der mit steuerlichen Hilfen und staatlicher Unterstützung die Ansiedlung fördern will. Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeo verglich in diesem Zusammenhang die weltweite Halbleiterindustrie als „wirtschaftliches Schlachtfeld“, auf der nur die Staaten Erfolg hätten, die bereit sind, massiv zu investieren. Südkorea will dies tun und plant des Weiteren Ausgaben für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in Höhe von 18 Milliarden Euro. Mit diesen Investitionen will sich Südkorea vor allem gegenüber Taiwan und China positionieren, die ebenfalls hohe Summe in den Ausbau ihrer Wirtschaft stecken. Südkorea, so der Plan der Regierung in Seoul, soll zu einem Hotspot der Hochtechnologie in Asien, aber auch weltweit werden.