Erste Anzeichen der Erholung lassen sich aber auch bereits wieder in einzelnen Bereichen des Tourismus festmachen. In Ländern wie Griechenland haben die Gästezahlen im abgelaufenen Jahr 2022 fast das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 erreicht, auf einzelnen Inseln wie Santorin und Mykonos sogar darüber. Wie groß der Nachholbedarf sein dürfte, machen Zahlen des Statistischen Bundesamt (Destatis) speziell aus dem Bereich Kreuzfahrten deutlich: Im Jahr 2020 gingen rund 93 Prozent weniger Passagiere auf eine Hochseekreuzfahrt in der Europäischen Union (EU) als im Jahr davor – und auch 2021 blieben die Zahlen um über 80 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau.



Zwar ist manch einer mit seiner Euphorie zurückhaltend vor dem Hintergrund einer bevorstehenden Rezession und angesichts der historisch hohen Inflation. Aus diesem Grund haben die Aktien der im Tourismus tätigen Unternehmen auch noch nicht übermäßig zugelegt. Besagten Nachholbedarf dürften sich viele Menschen jedoch einiges kosten lassen – drei Jahre lang wurde die Urlaubskasse coronabedingt auch nicht so belastet. Zudem lauten einige der jüngsten Prognosen dahingehend, dass die Rezession nicht so schwer ausfallen werde wie noch vor Monaten befürchtet und dass die Inflation auch an Dynamik verliere.