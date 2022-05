Bei der Tourismusbranche ist dies allerdings anders. Und gerade aus diesem Grunde können sich Anleger dieses Segment auch unter dem langfristigen Aspekt einmal genauer ansehen. So ist die Nachfrage nach Urlaub und Reisen mittlerweile wieder enorm hoch, nach knapp 30 Monaten der Entbehrungen womöglich auch verständlich. Und selbst wenn mahnende Stimmen nicht aufhören von einem Comeback der Brisanz von Covid-19 im Herbst zu warnen, scheint langsam das einzutreten, was manch ein Experte schon vor Monaten prognostiziert hat: Wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben. So haben nicht wenige damit schon bei der Urlaubsplanung für dieses Jahr begonnen. Vor dem Hintergrund, dass in immer mehr Ländern umfangreiche Beschränkungen wegfallen, steigt die Reiselust kräftig, dies zeigen etwa die Buchungszahlen des Kreuzfahrtunternehmens Carnival oder des Online-Reiseanbieters Booking für die kommenden Wochen und Monate – und das trotz teilweise enormer Aufschläge auf die Preise der Prä-Corona-Zeit. Kreuzfahrtanbieter etwa melden für das laufende Jahr Buchungen auf einem Niveau, das wieder höher liegt als vor Corona.