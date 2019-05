Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass wer nicht daran glaubt, grob fahrlässig wäre, würde er in Uber investieren. Und nur um es einmal deutlich zu sagen: Dies ist kein Plädoyer für ein Uber-Engagement. Im Gegenteil. Wie herausfordernd die Mobilitätsbranche ist – und welche Risiken sie impliziert –, hat man allein in den vergangenen Monaten im Zuge der Diesel-Thematik gesehen: Momentan weiß ja niemand, welches Auto er noch kaufen kann, ohne dass er bald von Fahrverboten betroffen wäre. Die E-Mobilität, von vielen Experten als das Ei des Kolumbus gehandelt, ist zudem mit enorm vielen Fragezeichen behaftet – Stichwort Akku-Reichweiten, Tankstellennetz etc. Wie soll man nur ansatzweise erahnen, wie sich der Verkehr in einem Jahrzehnt darstellt, wenn man nicht einmal weiß, wie er am nächsten Tag aussieht?