Darüber hinaus bieten sich Anlegern Investments in Asien an. Speziell China, aber auch Japan, sind vergleichsweise gut durch die Krise gekommen – und was noch entscheidender ist: Sie sind schon wieder auf dem Weg zurück in die Normalität, was sich in einer boomenden Wirtschaft manifestiert. Vor diesem Hintergrund sollten auf einer Börsianer-Einkaufsliste für die kommenden Monate Unternehmen stehen, die daran in großem Stil partizipieren. Das können auch etwa deutsche Firmen sein, die überproportional stark in Asien aktiv sind. Und anders als bei Werten aus Fernost, in die er sinnvollerweise mit einem ETF investiert, kann der hiesige Anleger aufgrund seiner Kenntnisse des Marktes ein Stockpicking wesentlich fundierter vornehmen.