Doch: Ist es wirklich so düster um die US-Wirtschaft und den US-Aktienmarkt bestellt, wie es auf den ersten Blick erscheint? Der Reihe nach: Fakt ist, dass die US-Wirtschaft im internationalen Vergleich sehr gut dasteht und dass die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen Made in USA hoch ist. Zwar leidet die dortige Ökonomie unter denselben Problemen wie andere Nationen auch – Lieferkettenengpässe sind nichts, womit die USA exklusiv zu kämpfen hätten –, dafür haben die Vereinigten Staaten einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: einen flexiblen Arbeitsmarkt, der extrem schnell auf sich verändernde Entwicklungen reagieren kann. Erhöht der US-Konjunkturmotor seine Drehzahl, wird auch im Nun der Arbeitsmarkt anspringen. Und: In den USA wimmelt es nur so von bestens aufgestellten und gesunden Unternehmen. Die Eigenkapitalrenditen von US-Konzernen befinden sich auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Es gibt schlechtere Ausgangssituationen für turbulente Zeiten.