Zschabers Börsenblick US-Börse: Warum Geiz nicht geil ist

Allerdings, so die Ansicht der Bloomberg-Analysten, könnte die Gewinndynamik bei den Big Seven in den kommenden Monaten zwar nicht einbrechen, aber an Schwung verlieren. Damit könnten sie sich wieder den anderen 493 Unternehmen im S&P 500 annähern. Also so eine Art Normalisierung, die an der Börse zu Gewinnmitnahmen bei den Big Seven führen könnte.