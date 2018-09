Apropos Risiko: Von Einzelinvestments in Märkten wie Vietnam ist Privatanlegern abzuraten, auch weil an Informationen von Unternehmen in der Regel nicht so einfach zu kommen ist wie an solche von Dax- oder MDax-Konzernen. Ein Engagement in einen Index wie den FTSE Vietnam via ETF (DBX1AG) hingegen kann einem Portfolio als Beimischung aber in jedem Fall guttun – auch wenn andere Schwellenländer gerade schwächeln.