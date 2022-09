Hinter der schwächeren Entwicklung von MDax und SDax in der jüngeren Vergangenheit steckt allerdings vielmehr einer dieser Mechanismen, wie es sie am Aktienmarkt zuhauf gibt. So strahlen in Zeiten erhöhter Nervosität große Unternehmen mehr Sicherheit aus als kleine und mittlere. Und angesichts der Kombination aus hoher Inflation, steigenden Zinsen, dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und einer an Fahrt verlierenden Wirtschaft ist die Nervosität bei Unternehmen wie Marktteilnehmern gleichermaßen überdurchschnittlich hoch. In einem solchen Umfeld gelten die „Dickschiffe“ an der Börse, also Bluechips, wie sie im Dax vertreten sind, als bessere Wahl. Die vielzitierte Self-fulfilling prophecy spielt auch hier eine Rolle.