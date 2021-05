Dass sich der eine oder andere gerade konservative Investor eher zu solchen Werten hingezogen fühlt als zu Tesla, liegt nicht nur an der Holterdipolter-Attitüde des Elon Musk. Auch wirtschaftlich gibt es mittlerweile einige Wolken am für lange Zeit so blauen Tesla-Himmel, hat sich das Unternehmen doch auch in seiner Heimat namhafter Konkurrenz zu erwehren. So ist der Auto-Dino Ford mit einer neuen E-Version seines Pick-up-Verkaufsschlagers F-150 auf den Markt gegangen und hat Tesla den Preiskrieg angesagt. Preiskrieg bedeutet aber immer gleich auch kleinere Margen – und diese lassen sich bei besagten konservativen Investoren kaum durch Kursfantasie wegdiskutieren.