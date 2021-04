Da mutet es wie eine Ironie des Schicksals an, dass just in dieser Zeit ein Problem die Weltwirtschaft in die Knie zwingt, das mit Digitalisierung so überhaupt nichts zu tun hat: Das gigantische Containerschiff „Ever Given“ hat Ende März für rund eine Woche den Suezkanal blockiert und damit eine der wichtigsten und meistfrequentieren Seefahrtsrouten des Globus lahmgelegt. Lieferketten für wichtige Industrien waren damit tagelang unterbrochen. Und Onlinehandel hin oder her: Ich kann zwar mittlerweile so gut wie alles im Internet bestellen – geliefert werden muss es dennoch auf dem Offline-Weg. Mit anderen Worten: Wenn die Old Economy behindert wird, stößt auch der E-Commerce ganz schnell an seine Grenzen.