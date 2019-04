In kaum einer anderen Branche spiegelt sich der Konflikt zwischen den USA und Europa derart in zwei Unternehmen wider. So ist Airbus gegen Boeing auch immer der Kampf der alten gegen die neue Welt. Von der schieren Größe hat Boeing dabei klar die Nase vorne: Selbst nach den jüngsten Verlusten an der Börse wird das Unternehmen dort immer noch mit mehr als 210 Milliarden Dollar bewertet; Airbus bringt hingegen gerade einmal auf 90 Milliarden Euro auf die Börsenwaage. Entscheidender ist aber, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Airbus zurzeit noch niedriger ist als das von als Boeing (KGV von 20 vs. KGV von 23), zudem liegt das Momentum klar auf Seiten der Europäer. Für Letzteres sorgt vor allem der jüngste Megaauftrag aus China, in dessen Rahmen der staatliche Dienstleister China Aviation Supplies Holding (CAS) 300 Airbus-Maschinen erwerben will.