Nun haben aber am Gesamtmarkt die vergangenen Wochen die Silberstreifen am Horizont wieder deutlich heller strahlen lassen, die Indizes haben sich auf breiterer Flur mit ziemlicher Wucht zurückgemeldet. Ob die jüngste Erholung im Dax, speziell aber auch bei Dow Jones und S&P500, bis zum Ende des Jahres und darüber anhält, hängt von der weiteren Nachrichtenlage in punkto Inflation ab: Verfestigt sich der Eindruck, die Preisteuerung ginge weiter zurück, dürfte auch die Zuversicht der Aktienleger groß bleiben, dass die Notenbanken ihre jüngste, fast historische Serie der Zinssteigerungen nicht weiter fortsetzen oder zumindest in wesentliche kleineren Schritten – gerade ersteres Szenario wäre weiterer Treibstoff für die Börse.



Vor diesem Hintergrund sollten Anleger den US-Markt in den kommenden Monaten favorisieren. Denn jenseits des Atlantiks ist die Situation eine andere als in Europa, vor allem eine andere als in Deutschland: In den USA spielen die Energiepreise anders als bei uns eine untergeordnete Rolle bei der Inflation, da die Energieversorgung nicht einer solchen Abhängigkeit von anderen Nationen unterliegt. Es ist dort vielmehr der private Konsum, der Druck auf die Preise ausübt. Dieser Druck ergibt sich paradoxerweise aus der schnellen Erholung der US-Wirtschaft, die wiederum auf das schnelle und entschlossene Zinspolitik der dortigen Notenbank Fed zurückzuführen ist. Sollte sich also im kommenden Jahr die Tendenz fortsetzen, sich diese an und für sich „gesunde“ Inflation“ in den USA auf einem moderaten Niveau einpendeln und angesichts dessen die Fed das Tempo aus den Zinserhöhungen nehmen oder sogar die Zinsen wieder senken – sozusagen die Wende von der Zinswende vollziehen –, dann stehen dem US-Aktienmarkt weitere Erholungsschübe bevor.