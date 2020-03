Eine davon ist, dass auch wenn die Corona-Krise in vielen Branchen – der einen mehr, der anderen weniger – für heftige Konjunkturdellen sorgen wird, sich doch an den langfristigen Wachstumsaussichten wenig geändert hat. Es gibt nach wie vor Industrien, die enormes Potenzial haben, das sich nach Corona wieder entfalten wird. So zeigt sich doch gerade im Stresstest, dem die Weltgemeinschaft aktuell ausgesetzt ist, in welchen Bereichen sie für solche Extremsituationen gewappnet ist – und wo sie eventuell für künftige Krisen noch Nachholbedarf hat. So dürfte uns gerade in diesen Tagen bewusst werden, welch Segen die Digitalisierung ist. Beziehungsweise wo sie noch besser werden kann.